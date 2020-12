Cyberpunk 2077: 'più attenzione alle versioni PS4 e Xbox One che avete pubblicizzato per 8 anni? Davvero?!' (Di lunedì 14 dicembre 2020) Cyberpunk 2077 è uscito da qualche giorno, ma per qualcuno l'esperienza di gioco si può dire rovinata a causa di una moltitudine di bug e problemi grafici che affliggono soprattutto le versioni PS4 e Xbox One. A tal proposito, CD Projekt RED ha fatto le sue scuse in un comunicato su Twitter, provvedendo a rassicurare i fan delle patch in arrivo prossimamente che dovrebbero migliorare la situazione. Tutto finito? Non proprio: alcuni utenti infatti si sono infuriati, in particolare da una frase scritta dallo studio. CD Projekt RED riporta in un paragrafo: "Avremmo dovuto prestare più attenzione a farlo funzionare meglio su PS4 e Xbox One". John Walker di Rock Paper Shotgun ha riportato questa frase in un tweet affermando: "Non riesco a smettere di pensare alla temerarietà di questa frase ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 14 dicembre 2020)è uscito da qualche giorno, ma per qualcuno l'esperienza di gioco si può dire rovinata a causa di una moltitudine di bug e problemi grafici che affliggono soprattutto lePS4 eOne. A tal proposito, CD Projekt RED ha fatto le sue scuse in un comunicato su Twitter, provvedendo a rassicurare i fan delle patch in arrivo prossimamente che dovrebbero migliorare la situazione. Tutto finito? Non proprio: alcuni utenti infatti si sono infuriati, in particolare da una frase scritta dallo studio. CD Projekt RED riporta in un paragrafo: "Avremmo dovuto prestare piùa farlo funzionare meglio su PS4 eOne". John Walker di Rock Paper Shotgun ha riportato questa frase in un tweet affermando: "Non riesco a smettere di pensare alla temerarietà di questa frase ...

