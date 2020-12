Salvini chiama in causa Conte: "Linea condivisa, abbiamo salvato vite" (Di domenica 13 dicembre 2020) AGI - Adesso occhi puntati su Palazzo Chigi. Il 28 gennaio, alle 10, il gup di Catania, Nunzio Sarpietro, ascolterà il premier Giuseppe Conte, quale teste nell'udienza preliminare sul caso Gregoretti. Lo ha deciso oggi il giudice nell'aula bunker del carcere Bicocca di Catania, dove sono stati sentiti gli ex ministri ai Trasporti e alla Difesa, Danilo Toninelli ed Elisabetta Trenta, nonché Matteo Salvini (che ha reso dichiarazioni spontanee), accusato di sequestro di persona per i ritardi nello sbarco da nave Gregoretti di 131 migranti ad Augusta, il 31 luglio 2019. Intanto a Palermo il gup decideva lo slittamento al 9 gennaio, per la concomitanza dell'udienza, sul caso Open Arms, dell'agosto 2019, quando la nave della ong spagnola, dopo aver soccorso 162 persone in tre diverse operazioni di salvataggio, rimase 22 giorni di fronte alle coste di ... Leggi su agi (Di domenica 13 dicembre 2020) AGI - Adesso occhi puntati su Palazzo Chigi. Il 28 gennaio, alle 10, il gup di Catania, Nunzio Sarpietro, ascolterà il premier Giuseppe, quale teste nell'udienza preliminare sul caso Gregoretti. Lo ha deciso oggi il giudice nell'aula bunker del carcere Bicocca di Catania, dove sono stati sentiti gli ex ministri ai Trasporti e alla Difesa, Danilo Toninelli ed Elisabetta Trenta, nonché Matteo(che ha reso dichiarazioni spontanee), accusato di sequestro di persona per i ritardi nello sbarco da nave Gregoretti di 131 migranti ad Augusta, il 31 luglio 2019. Intanto a Palermo il gup decideva lo slittamento al 9 gennaio, per la concomitanza dell'udienza, sul caso Open Arms, dell'agosto 2019, quando la nave della ong spagnola, dopo aver soccorso 162 persone in tre diverse operazioni di salvataggio, rimase 22 giorni di fronte alle coste di ...

