Ronaldo, cento presenze con doppietta: la Juve passa a Genoa. A segno anche Dybala (Di domenica 13 dicembre 2020) Il Genoa di Maran, dopo la buona prestazione di Firenze, cade in casa contro la Juve. Vantaggio di Dybala, pari di Sturaro. Poi, doppietta di Ronaldo su rigore. Leggi su leggo (Di domenica 13 dicembre 2020) Ildi Maran, dopo la buona prestazione di Firenze, cade in casa contro la. Vantaggio di, pari di Sturaro. Poi,disu rigore.

infoitsport : La Stampa: 'Cento volte Ronaldo: un nuovo traguardo per la storia della Ju - JuveLiveit : Juventus, contro il Genoa appuntamento speciale per Ronaldo - infoitsalute : La Stampa - Cento volte Ronaldo - TUTTOJUVE_COM : La Stampa - Cento volte Ronaldo - InterMan10 : Messi ha segnato nella sfida d'andata su rigore (netto) dove peraltro Cr7 non c'era per covid, nella sfida tanto pu… -