Morte Alfieri, Appendino: “Una vita spesa per la nostra Torino” (Di domenica 13 dicembre 2020) “Una vita spesa per la nostra Torino non riassumibile in un tweet”. Così la sindaca Chiara Appendino commenta la notizia della morta dell’ex assessore Fiorenzo Alfieri, stroncato a 77 anni dal Covid dopo che da alcune settimane era ricoverato al Mauriziano. “La Morte di Fiorenzo Alfieri lascia un grande vuoto a chiunque abbia avuto il piacere di conoscerlo e non solo. A nome mio e della città mando un forte abbraccio ai suoi cari” afferma la sindaca. Alfieri aveva attraversato diverse giunte dapprima con Diego Novelli, poi con Valentino Castellani fino a Sergio Chiamparino. E’ stato l’ideatore di “Luci D’artista” e ha curato i festeggiamenti per i 150 anni dell’Unità d’Italia e l’Ostensione della Sindone. L'articolo proviene ... Leggi su nuovasocieta (Di domenica 13 dicembre 2020)per laTorino non riassumibile in un tweet”. Così la sindaca Chiaracommenta la notizia della morta dell’ex assessore Fiorenzo, stroncato a 77 anni dal Covid dopo che da alcune settimane era ricoverato al Mauriziano. “Ladi Fiorenzolascia un grande vuoto a chiunque abbia avuto il piacere di conoscerlo e non solo. A nome mio e della città mando un forte abbraccio ai suoi cari” afferma la sindaca.aveva attraversato diverse giunte dapprima con Diego Novelli, poi con Valentino Castellani fino a Sergio Chiamparino. E’ stato l’ideatore di “Luci D’artista” e ha curato i festeggiamenti per i 150 anni dell’Unità d’Italia e l’Ostensione della Sindone. L'articolo proviene ...

c_appendino : Una vita spesa per la nostra Torino non riassumibile in un tweet: la morte di Fiorenzo Alfieri lascia un grande vuo… - nuovasocieta : Morte Alfieri, Appendino: “Una vita spesa per la nostra Torino” - lo_spiffero : La politica torinese è in lutto per la morte di Fiorenzo Alfieri - StinaVik : RT @c_appendino: Una vita spesa per la nostra Torino non riassumibile in un tweet: la morte di Fiorenzo Alfieri lascia un grande vuoto a ch… - CARONTEII : RT @c_appendino: Una vita spesa per la nostra Torino non riassumibile in un tweet: la morte di Fiorenzo Alfieri lascia un grande vuoto a ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Morte Alfieri Morto di Covid Fiorenzo Alfieri, per 25 anni assessore a Torino La Stampa E' morto Fiorenzo Alfieri, storico assessore alla Cultura che riaprì Palazzo Madama e ideò Luci d'Artista Positivo al Covid, aveva 77 anni. Di questi, 25 li ha vissuti al servizio della Città. Il cordoglio della sindaca Appendino e di tutto il mondo politico ... Morto Alfieri, una vita tra scuola e cultura La politica torinese piange la morte di Fiorenzo Alfieri, consigliere comunale di Torino per quasi vent’anni e assessore nelle giunte Novelli, Castellani e Chiamparino. Un politico che ha sempre volut ... Positivo al Covid, aveva 77 anni. Di questi, 25 li ha vissuti al servizio della Città. Il cordoglio della sindaca Appendino e di tutto il mondo politico ...La politica torinese piange la morte di Fiorenzo Alfieri, consigliere comunale di Torino per quasi vent’anni e assessore nelle giunte Novelli, Castellani e Chiamparino. Un politico che ha sempre volut ...