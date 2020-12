LIVE Joshua-Pulev DIRETTA: vince il britannico con un violento KO al 9° round. “Ora datemi Fury” (Di domenica 13 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE VIDEO: IL DESTRO MORTIFERO CON CUI Joshua HA MESSO KO Pulev LA CRONACA DELLA VITTORIA DI ANTHONY Joshua ANTHONY Joshua VERSO LA SFIDA CON TYSON FURY: “SONO PRONTO” QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO Joshua? IL MONTEPREMI Guarda in streaming LIVE Joshua-Pulev su DAZN 0.44 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di nottata. Un saluto sportivo. 0.39 Ecco il micidiale destro di Joshua che ha mandato KO il malcapitato Pulev. ANTHONY Joshua. KO. (via @DAZNBOXING)pic.twitter.com/eGkiV2rWkZ — Bleacher Report (@BleacherReport) December 12, 2020 0.38 “Il mio prossimo avversario deve essere Tyson Fury? Io sono qua”, ha dichiarato ... Leggi su oasport (Di domenica 13 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAVIDEO: IL DESTRO MORTIFERO CON CUIHA MESSO KOLA CRONACA DELLA VITTORIA DI ANTHONYANTHONYVERSO LA SFIDA CON TYSON FURY: “SONO PRONTO” QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO? IL MONTEPREMI Guarda in streamingsu DAZN 0.44 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di nottata. Un saluto sportivo. 0.39 Ecco il micidiale destro diche ha mandato KO il malcapitato. ANTHONY. KO. (via @DAZNBOXING)pic.twitter.com/eGkiV2rWkZ — Bleacher Report (@BleacherReport) December 12, 2020 0.38 “Il mio prossimo avversario deve essere Tyson Fury? Io sono qua”, ha dichiarato ...

