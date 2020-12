Ligue 1 | il Lille continua a stupire 2-1 al Bordeaux e primo posto in classifica in attesa del PSG

(Di domenica 13 dicembre 2020)a vincere e aildi Galtier, 2-1 il successo di oggi contro ilche li lancia in testa alladi1 con 29 punti, indel posticipo serale tra PSG e Lione. I parigini sono a quota 28, mentre il Marsiglia è terzo a 27, ma con due gare in meno. Succede tutto neltempo a: Bamba apre le marcature dopo 17?, il pari dei Girondini arriva con Basic al 29?, José Fonte fissa il risultato sul 2-1 al 45?. Foto: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

I Mastini battono 2-1 il Bordeaux e passano in testa, in attesa del big match serale tra i parigini e il Lione. L'ex Milan e Torino decisivo per il ritorno ...Finisce senza reti l'anticipo del venerdì tra Saint-Etienne e Angers, il Marsiglia vince contro il Monaco. Domenica sera PSG-Lione.