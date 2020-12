L’ha picchiata, e poi voleva darle fuoco: Se questo è amore (Di domenica 13 dicembre 2020) La vicenda arriva da Milano, dove un giovane marocchino ha provato a dare fuoco alla sua ragazza dopo l’ennesima lite. Violenza donna (Facebook)Una storia agghiacciante fatta di violenza e sopruso, ripetuti più e più volte, fino a quando la povera vittima ha potuto, fino a quanto l’amore o quel che sembra esserlo, passa in secondo piano e lascia spazio soltanto al dolore, al rancore ed alla voglia di giustizia. E’ successo e purtroppo succederà ancora. Stavolta la cronaca ci porta a Milano, periferia, zona Rogoredo, dove le forze dell’ordine sono entrate in casa di una coppia, poco dopo l’ennesima violenza. Li, in quell’appartamento si era appena consumata l’ennesima violenza, la più tragica forse. La donna, già precedentemente vittima di violenze a più riprese, ma mai denunciate per paura di ritorsioni da parte dell’uomo, era stata ... Leggi su chenews (Di domenica 13 dicembre 2020) La vicenda arriva da Milano, dove un giovane marocchino ha provato a darealla sua ragazza dopo l’ennesima lite. Violenza donna (Facebook)Una storia agghiacciante fatta di violenza e sopruso, ripetuti più e più volte, fino a quando la povera vittima ha potuto, fino a quanto l’o quel che sembra esserlo, passa in secondo piano e lascia spazio soltanto al dolore, al rancore ed alla voglia di giustizia. E’ successo e purtroppo succederà ancora. Stavolta la cronaca ci porta a Milano, periferia, zona Rogoredo, dove le forze dell’ordine sono entrate in casa di una coppia, poco dopo l’ennesima violenza. Li, in quell’appartamento si era appena consumata l’ennesima violenza, la più tragica forse. La donna, già precedentemente vittima di violenze a più riprese, ma mai denunciate per paura di ritorsioni da parte dell’uomo, era stata ...

