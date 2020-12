In auto con cocaina e soldi, 36enne napoletano arrestato per spaccio (Di domenica 13 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato San Paolo, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via Pietro Testi nella zona della Loggetta due persone a bordo di una vettura con atteggiamento sospetto. I poliziotti, insospettiti, li hanno bloccati rinvenendo nell’auto, occultati nel vano dell’accendisigari, 35 involucri contenenti 14 grammi di cocaina mentre il conducente è stato trovato in possesso di 85 euro. Carmine Palmentieri, 36enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e spaccio di sostanze stupefacenti, mentre il passeggero, G.C., 58enne napoletano con precedenti di polizia, è stato ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 13 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato San Paolo, durante un servizio di contrasto allodi sostanze stupefacenti, hanno notato in via Pietro Testi nella zona della Loggetta due persone a bordo di una vettura con atteggiamento sospetto. I poliziotti, insospettiti, li hanno bloccati rinvenendo nell’, occultati nel vano dell’accendisigari, 35 involucri contenenti 14 grammi dimentre il conducente è stato trovato in possesso di 85 euro. Carmine Palmentieri,con precedenti di polizia, è statoper detenzione ai fini didi sostanze stupefacenti, mentre il passeggero, G.C., 58ennecon precedenti di polizia, è stato ...

