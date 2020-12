Da mercoledì la Germania adotterà un lockdown più severo (Di domenica 13 dicembre 2020) In una conferenza stampa tenuta questa mattina la cancelliera tedesca, Angela Merkel, ha detto che da mercoledì 16 dicembre il paese entrerà in un lockdown che prevederà la chiusura di tutti i negozi non essenziali e, dove possibile, lavoro e Leggi su ilpost (Di domenica 13 dicembre 2020) In una conferenza stampa tenuta questa mattina la cancelliera tedesca, Angela Merkel, ha detto che da16 dicembre il paese entrerà in unche prevederà la chiusura di tutti i negozi non essenziali e, dove possibile, lavoro e

