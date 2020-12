Covid-19, l’allarme di Anci Puglia: “Molti contagi dai ‘pranzi della domenica’” (Di domenica 13 dicembre 2020) "C'è una preoccupante tendenza. Molti degli ultimi contagi sono avvenuti a pranzo la domenica. A pranzo le mascherine si abbassano per mangiare, spesso ci si riunisce in spazi ristretti non arieggiati: il contesto ideale per far correre il coronavirus". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 13 dicembre 2020) "C'è una preoccupante tendenza. Molti degli ultimisono avvenuti a pranzo la domenica. A pranzo le mascherine si abbassano per mangiare, spesso ci si riunisce in spazi ristretti non arieggiati: il contesto ideale per far correre il coronavirus". L'articolo .

