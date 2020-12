Cina lancia satellite Gaofen-14 con telerilevamento ottico in orbita (Di domenica 13 dicembre 2020) La Cina lancia in orbita, con successo, il satellite di telerilevamento ottico Gaofen-14. Ha dichiarato la China Space Science and Technology Corporation (CASC). Secondo una dichiarazione pubblicata, sulla pagina ufficiale della società, il lancio del satellite è effettuato alle 11:58 ora locale della provincia sud-occidentale del Sichuan. L’attuale lancio è diventato il 354° lancio per Leggi su periodicodaily (Di domenica 13 dicembre 2020) Lain, con successo, ildi-14. Ha dichiarato la China Space Science and Technology Corporation (CASC). Secondo una dichiarazione pubblicata, sulla pagina ufficiale della società, il lancio delè effettuato alle 11:58 ora locale della provincia sud-occidentale del Sichuan. L’attuale lancio è diventato il 354° lancio per

