Zappa: “Con l’Inter sarà dura, in campo agguerriti ma nessuna rivalsa. Mi ispiro ad Hakimi” (Di sabato 12 dicembre 2020) L’esterno del Cagliari, Gabriele Zappa, in una intervista a La Gazzetta dello Sport, ha parlato della sua stagione con i rossoblù e della sfida all’Inter, club dove è cresciuto. Queste le sue parole: “Loro saranno molto arrabbiati, poiché gli è rimasto solo il campionato. Anche noi abbiamo solo il campionato e saremo molto agguerriti. sarà una partita difficile, dobbiamo fare molta attenzione, perchè troveremo un club determinato, forte e che vorrà riscattare la brutta eliminazione in Champions. rivalsa? Assolutamente no, anzi ringrazio l’Inter per avermi fatto crescere. Penso che l’Inter abbia bisogno di calciatori esperti, pronti sul momento. A fine gara vorrei scambiare la maglia con Pinamonti perché siamo amici. Ma se non ci sarà cercherò di ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 12 dicembre 2020) L’esterno del Cagliari, Gabriele, in una intervista a La Gazzetta dello Sport, ha parlato della sua stagione con i rossoblù e della sfida al, club dove è cresciuto. Queste le sue parole: “Loro saranno molto arrabbiati, poiché gli è rimasto solo il campionato. Anche noi abbiamo solo il campionato e saremo moltouna partita difficile, dobbiamo fare molta attenzione, perchè troveremo un club determinato, forte e che vorrà riscattare la brutta eliminazione in Champions.? Assolutamente no, anzi ringrazioper avermi fatto crescere. Penso cheabbia bisogno di calciatori esperti, pronti sul momento. A fine gara vorrei scambiare la maglia con Pinamonti perché siamo amici. Ma se non cicercherò di ...

CentotrentunoC : #CAGLIARI ???? #CagliariInter Gabriele #Zappa lancia la sfida all'Inter, squadra in cui è cresciuto: 'Saranno arrabb… - passione_inter : Zappa: 'Niente rivalse con l'Inter ma sono milanista. Lukaku? Ecco chi lo marcherà' - - Giada_Zappa : Torneresti con la tua ex dopo che ti ha fatto le corna? — Mai - marco_sossai : Due tra Hakimi, Zappa ed Hateboer Uno tra Lautaro e Caprari da mettere con Bellotti e Sanchez @ProfidiAndrea @GruppoEsperti - t0nza : @serenathedoc Eh lo so, con la sinistra sono una zappa -

Ultime Notizie dalla rete : Zappa “Con Serie A, Cagliari-Crotone: quote, pronostico e probabili formazioni Forza Napoli