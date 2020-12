Verissimo, Alba Parietti travolta dalle critiche: “Una volgarità orribile” (Di sabato 12 dicembre 2020) In una delle rare interviste insieme, Alba Parietti e Francesco Oppini si raccontano a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin. Reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip, l’ex concorrente racconta la sua avventura e, nell’occasione, anche la madre ha qualcosa da dire. “L’ho visto molto provato“, spiega la showgirl, smorzando le critiche che l’hanno recentemente travolta. L’esperienza al Grande Fratello Vip Ritiratosi dal Grande Fratello Vip poche puntate fa, Francesco Oppini è pronto a raccontarsi in un’intervista ai microfoni di Silvia Toffanin. Nello studio di Verissimo, al suo fianco, c’è anche mamma Alba Parietti: entrambi hanno tanto da raccontare e sono pronti a svelare dettagli inediti del loro speciale rapporto madre-figlio. Un rapporto ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 12 dicembre 2020) In una delle rare interviste insieme,e Francesco Oppini si raccontano anel salotto di Silvia Toffanin. Reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip, l’ex concorrente racconta la sua avventura e, nell’occasione, anche la madre ha qualcosa da dire. “L’ho visto molto provato“, spiega la showgirl, smorzando leche l’hanno recentemente. L’esperienza al Grande Fratello Vip Ritiratosi dal Grande Fratello Vip poche puntate fa, Francesco Oppini è pronto a raccontarsi in un’intervista ai microfoni di Silvia Toffanin. Nello studio di, al suo fianco, c’è anche mamma: entrambi hanno tanto da raccontare e sono pronti a svelare dettagli inediti del loro speciale rapporto madre-figlio. Un rapporto ...

StefaniaLiga : RT @distrettododici: francesco a verissimo: 'i miei genitori certe volte sono ingombranti' alba parietti che entrerà nell'intervista tra 10… - Clarissa_Italia : RT @distrettododici: francesco a verissimo: 'i miei genitori certe volte sono ingombranti' alba parietti che entrerà nell'intervista tra 10… - ccaarmencita : RT @distrettododici: francesco a verissimo: 'i miei genitori certe volte sono ingombranti' alba parietti che entrerà nell'intervista tra 10… - kat_shadow83 : Non ho guardato #verissimo per non innervosirmi,e perché non sopporto più la vista dell'onnipresente Alba,ma mi par… - ccaarmencita : RT @rajnbowmuke: *francesco non vuole che si parli di lui come figlio di alba parietti e franco oppini* Silvia: 'ma partiamo dai tuoi genit… -