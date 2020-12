Sampdoria, Ranieri: “Con il Napoli dobbiamo fare punti: serviranno sacrificio e passione” (Di sabato 12 dicembre 2020) Dopo il dignitoso ko contro il Milan, per la Sampdoria di Ranieri è il momento dell'esame Napoli. La squadra genovese domani sarà ospite della banda Gattuso, vogliosa di punti per tenere la scia delle rivali: Hanno perso solo la partita a tavolino con la Juventus e quelle con Sassuolo e Milan. Parliamo di un’ottima squadra, compatta, con buone geometrie e il carattere di Gattuso - spiega Ranieri nella conferenza di vigilia - .sacrificio - Ranieri indica la via per uscire indenne dallo stadio Maradona: "Loro sono rapidi e veloci, hanno tanta qualità, soprattutto davanti. Quindi serviranno spirito di sacrificio e passione, perché dobbiamo fare punti. La concentrazione deve essere ... Leggi su itasportpress (Di sabato 12 dicembre 2020) Dopo il dignitoso ko contro il Milan, per ladiè il momento dell'esame. La squadra genovese domani sarà ospite della banda Gattuso, vogliosa diper tenere la scia delle rivali: Hanno perso solo la partita a tavolino con la Juventus e quelle con Sassuolo e Milan. Parliamo di un’ottima squadra, compatta, con buone geometrie e il carattere di Gattuso - spieganella conferenza di vigilia - .indica la via per uscire indenne dallo stadio Maradona: "Loro sono rapidi e veloci, hanno tanta qualità, soprattutto davanti. Quindispirito die passione, perché. La concentrazione deve essere ...

