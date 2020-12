Salvini, in corso l’udienza preliminare per il caso nave Gregoretti (Di sabato 12 dicembre 2020) In corso a Catania l’udienza preliminare per il ricorso che Matteo Salvini fece per un fatto accaduto nel Luglio 2019. È già in corso l’udienza preliminare di rinvio a giudizio che vede coinvolto a processo il Segretario della Lega Matteo Salvini per le accuse di sequestro di persona riguardanti il caso dei ritardi sullo sbarco della nave Gregoretti con a bordo 131 immigranti avvenuto ad Augusta il 26 luglio 2019. Il rinvio era stato decretato ad Ottobre dal giudice per l’udienza di Catania Nunzio Sarpietro e dibattutto molto. Una vicenda simile a quella che riguardò lo sbarco dei migranti dalla nave Diciotti, per cui la Procura di ... Leggi su chenews (Di sabato 12 dicembre 2020) Ina Cataniaper il riche Matteofece per un fatto accaduto nel Luglio 2019. È già indi rinvio a giudizio che vede coinvolto a processo il Segretario della Lega Matteoper le accuse di sequestro di persona riguardanti ildei ritardi sullo sbarco dellacon a bordo 131 immigranti avvenuto ad Augusta il 26 luglio 2019. Il rinvio era stato decretato ad Ottobre dal giudice perdi Catania Nunzio Sarpietro e dibattutto molto. Una vicenda simile a quella che riguardò lo sbarco dei migranti dallaDiciotti, per cui la Procura di ...

PressFutura : #FuturaProduction Caso #Gregoretti - #Salvini, in corso la seconda udienza preliminare a #Bicocca con #Toninelli e… - AnsaSicilia : Salvini annuncia, parlerò in aula su coinvolgimento governo. In corso seconda la udienza preliminare | #ANSA - Gigi5318 : @Stefano173456 Quindi facciamo il punto Renzi fa da cavallo di troia Salvini propone a Conte un governo fino alle… - marilaba1 : @claudio_2022 Ai tempi Salvini e Conte serbravano amici ai tempi passati naturalmente,poi la politica fece tutt'altro corso!!!!! - fulviagr : @acino2020 @europaverde_it @AlexandraGeese Sì @verditalia sono intervenuti c/ decreto Salvini. la #canapa sativa a… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini corso Salvini minacciato ritira querela, antagonista prosciolto Agenzia ANSA Caso Gregoretti, Salvini a Catania per l'udienza preliminare. Saranno sentiti Trenta e Toninelli

APPROFONDIMENTI INVISTA Conte: 'A disposizione per riferire su caso Gregoretti a Catania' INVISTA Caso Gregoretti, Salvini: “Non abbiamo chiesto noi a Pm di sentire... CATANIA ?Giulia Bongiorno, ferit ...

Nave Gregoretti, oggi Matteo Salvini davanti al Gup

E’ in corso, nell’aula bunker del carcere Bicocca di Catania, la seconda udienza davanti al gup di Catania Nunzio Sarpietro, che deve decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio per sequestro di per ...

APPROFONDIMENTI INVISTA Conte: 'A disposizione per riferire su caso Gregoretti a Catania' INVISTA Caso Gregoretti, Salvini: “Non abbiamo chiesto noi a Pm di sentire... CATANIA ?Giulia Bongiorno, ferit ...E’ in corso, nell’aula bunker del carcere Bicocca di Catania, la seconda udienza davanti al gup di Catania Nunzio Sarpietro, che deve decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio per sequestro di per ...