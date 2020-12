Pokémon Go community day: orari e mosse (Di sabato 12 dicembre 2020) Come previsto, il Pokémon Go community day è arrivato! Da oggi 12 dicembre alle 6:00 fino al 13 dicembre alle 22:00 nella propria ora locale, i vantaggi dei community Days 2019 e 2020 torneranno su Pokémon Go. Tutti i Pokémon in primo piano avranno un grosso aumento dei tassi di spawn durante l’evento, con Pokémon L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Ti potrebbe interessare: Mobile Internet: uno sguardo al futuro Crash Bandicoot Mobile in arrivo! Pokemon Snap arriva su Nintendo Switch Leggi su webmagazine24 (Di sabato 12 dicembre 2020) Come previsto, ilGoday è arrivato! Da oggi 12 dicembre alle 6:00 fino al 13 dicembre alle 22:00 nella propria ora locale, i vantaggi deiDays 2019 e 2020 torneranno suGo. Tutti iin primo piano avranno un grosso aumento dei tassi di spawn durante l’evento, conL'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Ti potrebbe interessare: Mobile Internet: uno sguardo al futuro Crash Bandicoot Mobile in arrivo! Pokemon Snap arriva su Nintendo Switch

PokemonGOit : Non dimenticate Allenatori. Gli attacchi esclusivi dei Community Day del 2019 e 2020 saranno disponibili facendo ev… - Fat_Benny : @khema1221 Also community Pokémon>> community di lol. È più facile trovare talenti in un ambiente dove la gente si… - javitrmpt : @_unknxw pues estaba dando una vueltecita haciendonel community day de pokemon go uwu - CHl4RA : Oggi devo andare alla casa nuova per aiutare a pulire e montare i mobili ma c'è anche il community day di dicembre su Pokémon Go aiuto - pokemonnext : Il Pacco Community Day è acquistabile nel negozio di Pokémon GO -

Ultime Notizie dalla rete : Pokémon community Pokémon è il gioco più nominato nelle canzoni Pokémon Next