Pisa-Pordenone 1-0: decide Palombi

Pisa-Pordenone 1-0. Termina così il match, valido per l'11° giornata di campionato di Serie B. A decidere la gara, disputatasi sabato 12 dicembre alle 14.00 al Romeo Anconetani, il gol a inizio ripresa di Palombi, su assist di Sibilli. Una vittoria col minimo scarto che permette ai padroni di casa di agganciare in classifica a quota 13 punti proprio il Pordenone. Il Pisa ha poi subito al 78? l'espulsione di Marin per doppia ammonizione e i friulani hanno cercato di pareggiare, forti della superiorità numerica, senza però riuscire a concretizzare. I nerazzurri hanno centrato la prima vittoria casalinga contro l'Ascoli nel recupero dell'8 dicembre e vogliono continuare su questa strada, mentre i neroverdi provengono da sei risultati utili consecutivi.

