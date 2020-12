Patric: «Non abbiamo limiti ma ora vogliamo toglierci altre soddisfazioni» (Di sabato 12 dicembre 2020) Patric è il protagonista del Match Program di Lazio-Verona: queste le parole del difensore biancoceleste a poche ore dalla sfida Patric è il protagonista del Match Program di Lazio-Verona. Queste le parole del difensore a poche ore dalla sfida dell’Olimpico. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU LAZIONEWS24 DIFENSORE – «Soddisfatto del ruolo? Ricordo che il mister mi disse che secondo lui potevo diventare un gran centrale di destra e che sarei potuto divenire importante per la squadra, soprattutto nelle uscite con il pallone. Ci avevo già pensato qualche volta perché sono sempre stato un terzino in una difesa a quattro e, nel nostro sistema di gioco, mi sarei potuto adattare meglio come centrale. Sono stato molto attento e sono cresciuto gradualmente. La squadra ha cambiato il suo modo di giocare ed io sono stato avvantaggiato da questo, perché ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 12 dicembre 2020)è il protagonista del Match Program di Lazio-Verona: queste le parole del difensore biancoceleste a poche ore dalla sfidaè il protagonista del Match Program di Lazio-Verona. Queste le parole del difensore a poche ore dalla sfida dell’Olimpico. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU LAZIONEWS24 DIFENSORE – «Soddisfatto del ruolo? Ricordo che il mister mi disse che secondo lui potevo diventare un gran centrale di destra e che sarei potuto divenire importante per la squadra, soprattutto nelle uscite con il pallone. Ci avevo già pensato qualche volta perché sono sempre stato un terzino in una difesa a quattro e, nel nostro sistema di gioco, mi sarei potuto adattare meglio come centrale. Sono stato molto attento e sono cresciuto gradualmente. La squadra ha cambiato il suo modo di giocare ed io sono stato avvantaggiato da questo, perché ...

Lazio-Verona, le probabili formazioni: diverse incognite per Inzaghi

A poche ore dalla sfida contro il Verona, diversi sono i dubbi per Simone Inzaghi che deve fare i conti con diversi giocatori affaticati. I ballottaggi partono già dalla porta: Reina non ha convinto a ...

