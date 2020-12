Novartis punta sul digitale con Francisco Garcia

(Di sabato 12 dicembre 2020)Italia accelera sule nomina, manager e imprenditore affermato nel settore, come nuovo Country Chief Digital Officer, manager e imprenditore affermato nel settore della digital health, fa il suo ingresso inItalia in qualità di Country Chief Digital Officer, nuova posizione creata per accelerare la trasformazioneper… L'articolo Corriere Nazionale.

Sindrome da distress respiratorio: Novartis investe 1,35 miliardi di dollari per remestemcel-L, un farmaco studiato anche per il Covid-19 Novartis ha siglato un accordo esclusivo di licenza e colla ...

Farmaci, Novartis annuncia 250 milioni di investimenti in Italia nei prossimi 3 anni

Roma, 1 dicembre – 250 milioni di investimenti in ricerca clinica nel nostro Paese nei prossimi tre anni. A prometterli è uno dei big pharma mondiali, la multinazionale svizzera Novartis, che intende ...