Natale: un quarto degli italiani non farà regali (Di sabato 12 dicembre 2020) Il Covid e l’incertezza della durata della pandemia pesa ovviamente sui regali di Natale , con oltre un quarto della popolazione che non li acquisterà . E’ quanto emerge da un’indagine della Confcommercio... Leggi su feedpress.me (Di sabato 12 dicembre 2020) Il Covid e l’incertezza della durata della pandemia pesa ovviamente suidi, con oltre undella popolazione che non li acquisterà . E’ quanto emerge da un’indagine della Confcommercio...

tvbusiness24 : ??#Natale2020, meno #regali sotto l’albero: un quarto degli italiani non acquisterà. L’indagine di #Confcommercio su… - zazoomblog : Confcommercio: a Natale un quarto degli italiani non farà regali - #Confcommercio: #Natale #quarto #degli - il_brigante07 : RT @benq_antonio: Confcommercio: a #Natale un quarto degli italiani non farà regali il prossimo trimestre #Gualtieri certifichera' sicura… - benq_antonio : Confcommercio: a #Natale un quarto degli italiani non farà regali il prossimo trimestre #Gualtieri certifichera'… - ultimenotizie : Il Covid e l'incertezza della durata della pandemia pesa ovviamente sui regali di Natale, con oltre un quarto della… -