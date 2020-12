La triste confessione della Lecciso ? Ho rischiato di perderla più volte

Leggi su ilgiornale

(Di sabato 12 dicembre 2020) Carlo Lanna E in una lunga intervista, Loredanaparla del rapporto con sua figlia Jasmine che è già lanciatissima in tv al fianco di Al Bano 19 anni, bionda, spigliata e bellissima. Lei è Jasmine Carrisi, la figlia più giovane di Al Bano e Loredana. Già lanciatissima nel mondo dello spettacolo, è in tv su Rai 2 come giudice a The Voice Senior, la giovane ha alle spalle una grande eredità da portare avanti. La musica scorre nelle sue vene, ma Jasmine nonostante tutto è una ragazza con la testa sulle spalle e, soprattutto, è l’orgoglio di Loredana. L’attuale compagna di Al Bano in un’intervista che ha rilasciato a Grand Hotel, racconta il legame che ha con la figlia, spiegando anche il motivo per quale entrambe hanno un rapporto così bello, nonostante la differenza di età. Una rivelazione commossa ...