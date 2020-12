Incidente stradale simulato per truffare assicurazione, Carabinieri denunciano 4 persone a Cervinara. (Di sabato 12 dicembre 2020) I Carabinieri della Stazione di Cervinara, all'esito di un'attività d'indagine finalizzata al contrasto del fenomeno delle truffe ai danni di società assicurative, hanno denunciato alla competente ... Leggi su gazzettadiavellino (Di sabato 12 dicembre 2020) Idella Stazione di, all'esito di un'attività d'indagine finalizzata al contrasto del fenomeno delle truffe ai danni di società assicurative, hanno denunciato alla competente ...

emergenzavvf : ?? #Milano, incidente stradale sulla Tangenziale Ovest, svincolo per Pavia. Tratto chiuso al traffico. Deceduta una… - divisenews : #Carmagnola - 31enne muore in un terribile incidente stradale... - GazzettAvellino : Incidente stradale simulato per truffare assicurazione, Carabinieri denunciano 4 persone a Cervinara. - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Incidente stradale a Cinisello Balsamo, donna travolta e uccisa da bus - blogsicilia : Incidente mortale stradale sulla statale 640, la vittima è un ciclista - -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente stradale Incidente stradale sulla SS16 a Conselice: a fuoco una delle due auto coinvolte ravennanotizie.it Simulano un incidente per truffare l’assicurazione

I Carabinieri della Stazione di Cervinara, all’esito di un’attività d’indagine finalizzata al contrasto del fenomeno delle truffe ai danni di società assicurative, hanno denunciato alla competente Aut ...

Incidente mortale sulla Agrigento-Caltanissetta: ciclista travolto da un furgone

Un ciclista di 71 anni di Grotte (Ag), Nicolò Mancuso, è morto sul colpo dopo essere stato investito lungo la strada statale 640 all'altezza del bivio per Maddalusa ad Agrigento, da un furgone guidato ...

I Carabinieri della Stazione di Cervinara, all’esito di un’attività d’indagine finalizzata al contrasto del fenomeno delle truffe ai danni di società assicurative, hanno denunciato alla competente Aut ...Un ciclista di 71 anni di Grotte (Ag), Nicolò Mancuso, è morto sul colpo dopo essere stato investito lungo la strada statale 640 all'altezza del bivio per Maddalusa ad Agrigento, da un furgone guidato ...