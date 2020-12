Gp Abu Dhabi, Pole Verstappen su Bottas-Hamilton (Di sabato 12 dicembre 2020) ABU Dhabi (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) – Max Verstappen conquista la Pole position e nel GP di Abu Dhabi scatterà davanti a tutti. Il pilota della Red Bull, che ha chiuso il suo miglior giro in 1’35?246, mette tutti in riga precedendo le due Mercedes di Valtteri Bottas e Lewis Hamilton, solo 3°, alla vigilia dell’ultimo Gp della stagione. Al fianco del britannico scatterà la McLaren di Lando Norris davanti alla Red Bull di Alexander Albon e all’altra McLaren di Carlos Sainz. Settima posizione, invece, per Daniil Kvyat che precede Lance Stroll. Nono tempo, infine, per la Ferrari di Charles Leclerc che però sarà costretto a retrocedere di 3 posizioni per la penalità ricevuta nel GP di Sakhir con Pierre Gasly a chiudere con il 10° tempo di giornata.(ITALPRESS). L'articolo proviene da ... Leggi su ildenaro (Di sabato 12 dicembre 2020) ABU(EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) – Maxconquista laposition e nel GP di Abuscatterà davanti a tutti. Il pilota della Red Bull, che ha chiuso il suo miglior giro in 1’35?246, mette tutti in riga precedendo le due Mercedes di Valtterie Lewis, solo 3°, alla vigilia dell’ultimo Gp della stagione. Al fianco del britannico scatterà la McLaren di Lando Norris davanti alla Red Bull di Alexander Albon e all’altra McLaren di Carlos Sainz. Settima posizione, invece, per Daniil Kvyat che precede Lance Stroll. Nono tempo, infine, per la Ferrari di Charles Leclerc che però sarà costretto a retrocedere di 3 posizioni per la penalità ricevuta nel GP di Sakhir con Pierre Gasly a chiudere con il 10° tempo di giornata.(ITALPRESS). L'articolo proviene da ...

