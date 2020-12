Genoa Juventus probabili formazioni | torna subito Morata dal 1?

(Di sabato 12 dicembre 2020)– Se in Champions lasta facendo un cammino straordinario, in Serie A Pirlo è costretto a rincorrere il Milan. I bianconeri a -6 dai rossoneri, domani alle 18.00 sfida a Marassi ilche ha ottenuto la riduzione della squalifica rimediata contro il Benevento. Pirlo dopo la grande partita al Camp Nou contro il Barça è chiamato a vincere e convincere in campionato., chi gioca Nella Juve ci saràdopo la riduzione della squalifica, con lo spagnolo pronto a riprendersi una maglia in attacco. Esterni alti Kulusevski e Chiesa (insidiati rispettivamente da Ramsey e ...

Il tecnico: "E' una grande squadra costruita per vincere. Noi non ci dobbiamo far condizionare dalla nostra classifica" ...GENOA JUVENTUS PROBABILI FORMAZIONI – Se in Champions la Juventus sta facendo un cammino straordinario, in Serie A Pirlo è costretto a rincorrere il Milan. I bianconeri a -6 dai rossoneri, domani alle ...