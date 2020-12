Enrico Papi da Sarabanda all’oblio: ecco cosa fa oggi (Di sabato 12 dicembre 2020) Enrico Papi era uno dei conduttori più in voga fino a pochi anni fa. Ormai però la sua carriera ha preso una piega inaspettata. Enrico Papi (Instagram)Enrico Papi fino a poco tempo fa era uno storico conduttore della televisione italiana. Salito alla ribalta già dagli anni 80 quando esordì giovanissimo in Rai, dove fu ideatore ed autore delle candid camera all’interno di “Fantastico bis” su Rai uno. Dal 1990 comincia a lavorare a uno mattina dove è anche ideatore delle rubriche settimanali. Divenne una figura sempre più centrale dei programmi Rai conducendo tra inizio 90 fino al 95 tantissimi show che sono risultati tra i più seguiti della rete. Nel 1996 il passaggio a Mediaset che segna una vera e propria svolta nella sua carriera, diventando addirittura inviato del ... Leggi su kronic (Di sabato 12 dicembre 2020)era uno dei conduttori più in voga fino a pochi anni fa. Ormai però la sua carriera ha preso una piega inaspettata.(Instagram)fino a poco tempo fa era uno storico conduttore della televisione italiana. Salito alla ribalta già dagli anni 80 quando esordì giovanissimo in Rai, dove fu ideatore ed autore delle candid camera all’interno di “Fantastico bis” su Rai uno. Dal 1990 comincia a lavorare a uno mattina dove è anche ideatore delle rubriche settimanali. Divenne una figura sempre più centrale dei programmi Rai conducendo tra inizio 90 fino al 95 tantissimi show che sono risultati tra i più seguiti della rete. Nel 1996 il passaggio a Mediaset che segna una vera e propria svolta nella sua carriera, diventando addirittura inviato del ...

