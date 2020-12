Droga | ' call center' della cocaina | presa banda di 8 spacciatori a Milano

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 12 dicembre 2020), 12 dic. (Adnkronos) - Un vero e proprio "è stato sgominato dalla polizia di, che dopo sei mesi di indagini ha eseguito otto provvedimenti restrittivi nei confronti di sette albanesi e di una cittadina marocchina. Ladisi serviva di Whatsapp per prendere le ordinazioni e tutti, professionisti e tossicodipendenti, usavano un linguaggio in codice per chiedere le dosi, scrivendo solo "Una birra", "voglio bere una cosa", "siamo in due/tre", o in altri casi "ci sei?". I provvedimenti, eseguiti nelle province di, Monza, Torino e Cuneo, sono due ordinanze di custodia cautelare in carcere, tre arresti domiciliari e tre obblighi di dimora con divieto di uscire nelle ore ...