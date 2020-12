Così abbiamo bloccato un maxi deposito di GPL nella laguna di Venezia sito Unesco (Di sabato 12 dicembre 2020) Le storie guerriere sono storie che ci insegnano come sia possibile, con forza e tenacia, cambiare realmente le cose. Storie che possono essere di ispirazione ed esempio. Per oltre un anno abbiamo raccontato in questa rubrica le battaglie combattute sul territorio dai portavoce e attivisti del MoVimento 5 Stelle. Ora vogliamo farvi conoscere le storie guerriere portate avanti dai sindaci e dagli assessori del MoVimento che ogni giorno si impegnano per cambiare il volto delle città che amministrano e dare un nuovo futuro ai loro cittadini. A cura di Alessandro Ferro, sindaco del Comune di Chioggia amministrato dal MoVimento 5 Stelle Sono Alessandro Ferro, sindaco della città di Chioggia, cittadina di circa 50 mila abitanti collocata all’interno della laguna di Venezia. Chioggia tra le sue tante attività economiche come quella della ... Leggi su ilblogdellestelle (Di sabato 12 dicembre 2020) Le storie guerriere sono storie che ci insegnano come sia possibile, con forza e tenacia, cambiare realmente le cose. Storie che possono essere di ispirazione ed esempio. Per oltre un annoraccontato in questa rubrica le battaglie combattute sul territorio dai portavoce e attivisti del MoVimento 5 Stelle. Ora vogliamo farvi conoscere le storie guerriere portate avanti dai sindaci e dagli assessori del MoVimento che ogni giorno si impegnano per cambiare il volto delle città che amministrano e dare un nuovo futuro ai loro cittadini. A cura di Alessandro Ferro, sindaco del Comune di Chioggia amministrato dal MoVimento 5 Stelle Sono Alessandro Ferro, sindaco della città di Chioggia, cittadina di circa 50 mila abitanti collocata all’interno delladi. Chioggia tra le sue tante attività economiche come quella della ...

