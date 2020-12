Conte prepara la verifica. La via stretta verso il rimpasto della Befana (Di sabato 12 dicembre 2020) Dallo spettro del Papeete natalizio all’alba di un patto di Capodanno. O più realisticamente della Befana. E’ l’aspettativa che anima Giuseppe Conte in queste ore, consapevole che ormai il rimpasto è inevitabile per salvare la seconda metà della legislatura. Smaltita parlando di cambiamenti climatici la rabbia per lo sgarbo internazionale inflittogli da Matteo Renzi con l’intervista al Pais come viatico del Consiglio Europeo, il premier sta preparando la “ricognizione” che gli consentirà di affrontare dai prossimi giorni le istanze delle forze della “sua” maggioranza in modo – spera - non troppo difensivo. I punti del Recovery Plan “sono una precisa agenda politica, non vuoti slogan elettorali” ha puntualizzato. Sul tavolo non ci sono soltanto le due spine squadernate ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 12 dicembre 2020) Dallo spettro del Papeete natalizio all’alba di un patto di Capodanno. O più realisticamente. E’ l’aspettativa che anima Giuseppein queste ore, consapevole che ormai ilè inevitabile per salvare la seconda metàlegislatura. Smaltita parlando di cambiamenti climatici la rabbia per lo sgarbo internazionale inflittogli da Matteo Renzi con l’intervista al Pais come viatico del Consiglio Europeo, il premier stando la “ricognizione” che gli consentirà di affrontare dai prossimi giorni le istanze delle forze“sua” maggioranza in modo – spera - non troppo difensivo. I punti del Recovery Plan “sono una precisa agenda politica, non vuoti slogan elettorali” ha puntualizzato. Sul tavolo non ci sono soltanto le due spine squadernate ...

Dallo spettro del Papeete natalizio all’alba di un patto di Capodanno. O più realisticamente della Befana. E’ l’aspettativa che anima Giuseppe Conte in queste ore, consapevole che ormai il rimpasto è ...

Il leader di Iv ribadisce il concetto: «Se Conte vuole i pieni poteri, ritireremo il sostegno al governo». Via libera con l'87% al contratto di servizio per regolare i rapporti del M5s con Davide Casa ...

