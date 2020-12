Compiacere il desiderio maschile è bellezza fatua

Leggi su dire

(Di sabato 12 dicembre 2020) Che cos’è la bellezza, Che cos’è la bellezza delle donne?Bellezza è quella che deriva da un bel parlare, bellezza è un’opera d’arte, bellezza è un brano musicale ben eseguito, bellezza è una bella pagina scritta. Bellezza è un tramonto sul mare, che a stare a quanto dicono i neuroscienziati, determina emozioni e sensazioni di calma e benessere con produzione, ovviamente, di alti tassi di serotonina. E’ possibile che armonia, equilibrio, regolarità, che appartengono sia al mondo della natura e degli esseri viventi che a quello dell’arte, siano fattori che il nostro cervello-mente selezioni come attributi di ciò che riesce a suscitare la nostra sensibilità in quanto bello proprio perché producono benessere e piacere. In questo la radice del tanto dibattuto e problematico bello universale? Bellezza sono un volto e un corpo armonioso. Bellezza, come dice la parola estetica, è ciò che muove i sensi e in qualche modo seduce cioè porta a sé. Furono i romantici a coniare il termine Estetica per intendere ciò che ha a che fare con il bello e con l’arte. Estetica deriva da aistesis (sensazione), quindi coglie il senso profondo di ciò che è bellezza: bellezza è ciò che muove la nostra sensorialità e sensibilità, ciò che ci dà godimento e che talora muove a tal punto il nostro animo da lasciarci stupiti in un atteggiamento contemplativo come accade dinanzi alla Venere del Botticelli. Ma la bellezza, talora, si lega al potere e alla ricchezza evidenziando la sua celata ambiguità.