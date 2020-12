Cashback retroattivo contro i ritardi dell'app IO: basterebbero i soldi? (Di sabato 12 dicembre 2020) ... cos'è il Super Cashback e come funziona Cashback di Natale, dallo Spid all'app Io: quattro mosse indispensabili Cashback di Natale, Decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale: come funziona e quanto ... Leggi su quifinanza (Di sabato 12 dicembre 2020) ... cos'è il Supere come funzionadi Natale, dallo Spid all'app Io: quattro mosse indispensabilidi Natale, Decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale: come funziona e quanto ...

Il Governo starebbe valutando la possibilità di rendere retroattivo il rimborso cashback per chi ha avuto problemi a registrarsi, ma potrebbero non bastare i fondi destinati al programma.

Il Governo starebbe valutando la possibilità di rendere retroattivo il rimborso cashback per chi ha avuto problemi a registrarsi, ma potrebbero non bastare i fondi destinati al programma.Un piano per salvare l’extra cashback di Natale dal flop. Dopo i malfunzionamenti dell’app Io, a causa dei quali decine di migliaia di utenti non sono riusciti ad attivare i ...