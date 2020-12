Quagliarella: “Un onore giocare allo Stadio Maradona da capitano della Samp” (Di venerdì 11 dicembre 2020) Fabio Quagliarella, attaccante della Sampdoria, nel weekend tornerà nella sua Napoli per sfidare gli Azzurri al neo nato Stadio Maradona. Proprio su questo, il capitano della Samp ha parlato delle sue emozioni: “Per me giocare nello Stadio Maradona e indossare fascia al braccio significa tantissimo. Sarà un privilegio e una grande fortuna. La Samp però ha assolutamente bisogno di punti, ma non può essere una gara come le altre, come accade sempre, ormai lo sapete”. La sua breve esperienza con gli Azzurri: “Ovviamente avrei sperato di giocare sempre con questi colori addosso, scrivere pagine di storia con il Napoli. Quell’anno tornammo nelle Coppe e fu comunque una stagione positiva. Poi sono felice di far parte di un ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 11 dicembre 2020) Fabio, attaccanteSampdoria, nel weekend tornerà nella sua Napoli per sfidare gli Azzurri al neo nato. Proprio su questo, ilSamp ha parlato delle sue emozioni: “Per menelloe indossare fascia al braccio significa tantissimo. Sarà un privilegio e una grande fortuna. La Samp però ha assolutamente bisogno di punti, ma non può essere una gara come le altre, come accade sempre, ormai lo sapete”. La sua breve esperienza con gli Azzurri: “Ovviamente avrei sperato disempre con questi colori addosso, scrivere pagine di storia con il Napoli. Quell’anno tornammo nelle Coppe e fu comunque una stagione positiva. Poi sono felice di far parte di un ...

