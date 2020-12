“Purtroppo è successo…”. Giovanni Ciacci senza pace. Non solo Covid, ora anche l’incidente (Di venerdì 11 dicembre 2020) Non c’è pace per Giovanni Ciacci. Da quindici giorni sta lottando duramente contro il coronavirus e la solitudine che lo sta attanagliando e nelle ultime ore si è verificato anche un altro episodio che lo ha visto vittima. Ha raccontato tutto durante l’appuntamento dell’11 dicembre di ‘Pomeriggio 5’. Le sue incredibili rivelazioni sono state fatte davanti a Barbara D’Urso, rimasta incredula dopo aver ascoltato le sue parole. Alcuni giorni fa si era soffermato sulle sue condizioni di salute. Il costumista aveva riferito sempre al programma di Carmelita: “Ancora positivo dopo tredici giorni, io non mollo, ma inizia ad essere molto faticoso, nulla rispetto alle persone che hanno gravi sintomi. Penso e prego spesso per tutti i pazienti ricoverati negli ospedali e per tutti quelli che non sono più con noi per colpa di ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 11 dicembre 2020) Non c’èper. Da quindici giorni sta lottando duramente contro il coronavirus e la solitudine che lo sta attanagliando e nelle ultime ore si è verificatoun altro episodio che lo ha visto vittima. Ha raccontato tutto durante l’appuntamento dell’11 dicembre di ‘Pomeriggio 5’. Le sue incredibili rivelazioni sono state fatte davanti a Barbara D’Urso, rimasta incredula dopo aver ascoltato le sue parole. Alcuni giorni fa si era soffermato sulle sue condizioni di salute. Il costumista aveva riferito sempre al programma di Carmelita: “Ancora positivo dopo tredici giorni, io non mollo, ma inizia ad essere molto faticoso, nulla rispetto alle persone che hanno gravi sintomi. Penso e prego spesso per tutti i pazienti ricoverati negli ospedali e per tutti quelli che non sono più con noi per colpa di ...

