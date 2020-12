Massimo Cacciari, la verità sul rapporto con la moglie di Berlusconi (Di venerdì 11 dicembre 2020) Qual è la verità sulla storia tra Massimo Cacciari e Veronica Lario: il filosofo ha svelato la verità a Peter Gomez. Da diverso tempo a questa parte circola la voce di una relazione tra Massimo Cacciari, filosofo spesso ospite di trasmissioni televisive, e Veronica Lario. Il gossip è nato quando Veronica stava ancora con Silvio L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 11 dicembre 2020) Qual è lasulla storia trae Veronica Lario: il filosofo ha svelato laa Peter Gomez. Da diverso tempo a questa parte circola la voce di una relazione tra, filosofo spesso ospite di trasmissioni televisive, e Veronica Lario. Il gossip è nato quando Veronica stava ancora con Silvio L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

dilince1 : #leredità @IBeefsquatch A proposito di somiglianze. Aggiorno la lista di Massimo con DANIEL RICCIARDO. Massimo C… - HankHC91 : RT @lanavediteseoed: «Sarebbe troppo facile dire che non esisti. Non ti vedo, non ci sei. Invece sei lì, forse con gonna e tacchi, o con le… - Libero_official : A #LaConfessione Massimo #Cacciari svela come nasce il (finto) gossip secondo il quale fu amante di Veronica Lario,… - SportRepubblica : Massimo Cacciari: 'Rivera un'artista, ma ho messo solo la maglia di Kaka' - RepMilan : Massimo Cacciari: 'Rivera un'artista, ma ho messo solo la maglia di Kaka' -

Ultime Notizie dalla rete : Massimo Cacciari Massimo Cacciari a La Confessione (Nove) di Peter Gomez: “Berlusconi credeva al mio flirt con Veronica… Il Fatto Quotidiano Massimo Cacciari: "Rivera un'artista, ma ho messo solo la maglia Kaka"

Una vita in rossonero per il filosofo ex sindaco di Venezia: "La passione per il Milan me l'ha passata mia madre, lei smise di tifare quando ...

Massimo Cacciari: "Rivera un'artista, ma ho messo solo la maglia di Kaka"

Massimo Cacciari, filosofo, noto tifoso milanista: si aspettava che dopo dieci giornate il Milan fosse primo in classifica? “No, francamente. Temo però che non duri a lungo. Ha alcuni giocatori molto ...

Una vita in rossonero per il filosofo ex sindaco di Venezia: "La passione per il Milan me l'ha passata mia madre, lei smise di tifare quando ...Massimo Cacciari, filosofo, noto tifoso milanista: si aspettava che dopo dieci giornate il Milan fosse primo in classifica? “No, francamente. Temo però che non duri a lungo. Ha alcuni giocatori molto ...