Johnny Depp perde un altro ruolo importante. "Meglio non lavorare con lui" (Di venerdì 11 dicembre 2020) Johnny Depp perde un altro ruolo importante dopo quello nella saga di Animali Fantastici. Il divo di Hollywood sta vivendo un momento molto difficile, segnato dalla guerra in tribunale contro l'ex moglie Amber Heard e dalla scelta di alcuni produttori di tenerlo lontano dal set. Come svela l'Hollywood Report, l'attore sarebbe stato licenziato da una famosa produzione televisiva dove avrebbe dovuto interpretare l'illusionista Harry Houdini. Negli ultimi mesi tutte le certezze di Depp, divo ammirato e molto richiesto dalle produzioni cinematografiche, si sono sgretolate. L'attore ha perso la battaglia in tribunale contro il Sun che nel 2018 l'aveva definito un "picchiatore di mogli", riguardo alla vicenda in corso con Amber Heard. Un declino, quello di ...

