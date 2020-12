E’ meglio mangiare la frutta fresca o la frutta secca? ecco la differenza

Leggi su improntaunika

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Alfie Borromeo Laè sempre salutare, in qualunque modo si decida di mangiarla: secondo le linee guide dei nutrizionisti di tutto il mondo, le porzioni digiornaliere in una dieta sana dovrebbero essere almeno 3. La, se consumata in porzioni idonee (400-800 g/die) ed opportunamente contestualizzata in base alla composizione del regime alimentare rappresenta un pilastro portante dell’alimentazione umana. Laapporta innanzitutto grosse quantità d’acqua, facilitando il mantenimento dell’idratazione anche nei soggetti che trascurano o non avvertono lo stimolo della sete. L’idratazione è un aspetto fondamentale al mantenimento omeostatico generale dell’organismo e previene ...