Calendario Test F1 2021 | date e programma Appena 3 giorni prima del Mondiale!

Leggi su oasport

(Di venerdì 11 dicembre 2020) IF1andranno in scena sul circuito di Barcellona (Spagna) dal 2 al 4 marzo. Sarà il tracciato catalano a ospitare l’unica sessione di provedell’inizio del Mondiale.tre(24 ore complessive) a disposizione delle scuderie e dei piloti per mettere in pista le nuove monoposto in vista del campionato che scatterà poi nel weekend del 19-21 marzo in Australia. A ufficializzarlo è stato Mario Isola ai microfoni di Sky Sport F1: l’uomo della Pirelli, fornitore unico degli pneumatici anche nella prossima stagione, ha reso note leche si attendevano già da tempo. Si tratta di un minimo storico per la F1, non si era mai girato così pocodi un Mondiale. Ci sarà ben poco tempo per provare e questo sarà un vantaggio innegabile per la ...