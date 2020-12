VIDEO | Clarice Lispector, l’ambasciata del Brasile rende omaggio alla scrittrice (Di giovedì 10 dicembre 2020) ROMA – Oggi ricorre il centenario della nascita della scrittrice brasiliana Clarice Lispector. L’ambasciata del Brasile a Roma celebra una figura emblematica della letteratura contemporanea con un esclusivo video omaggio in cui l’attrice Tosca D’Aquino legge alcuni brani della scrittrice. “Sono rimasta molto colpita dalle parole di Clarice Lispector. È una donna estremamente moderna che gioca con i personaggi in maniera unica. E poi sono napoletana e lei scrive parole stupende su Napoli” spiega D’Aquino a proposito del video realizzato nelle splendide sale dell’ambasciata in Piazza Navona a Roma in cui l’attrice napoletana legge alcuni tra i brani più significativi dell’autrice, restituendone l’intensità della scrittura e rievocando il legame della Lispector con l’Italia e Napoli, dove visse negli anni ’40. Dopo la pubblicazione del suo primo romanzo ‘Perto do coracao selvagem‘ (‘Vicino al cuore selvaggio’, 1943), a soli 23 anni, Clarice Lispector (1920-1977) viene acclamata dalla critica come una delle voci emergenti della nuova narrativa brasiliana. Leggi su dire (Di giovedì 10 dicembre 2020) ROMA – Oggi ricorre il centenario della nascita della scrittrice brasiliana Clarice Lispector. L’ambasciata del Brasile a Roma celebra una figura emblematica della letteratura contemporanea con un esclusivo video omaggio in cui l’attrice Tosca D’Aquino legge alcuni brani della scrittrice. “Sono rimasta molto colpita dalle parole di Clarice Lispector. È una donna estremamente moderna che gioca con i personaggi in maniera unica. E poi sono napoletana e lei scrive parole stupende su Napoli” spiega D’Aquino a proposito del video realizzato nelle splendide sale dell’ambasciata in Piazza Navona a Roma in cui l’attrice napoletana legge alcuni tra i brani più significativi dell’autrice, restituendone l’intensità della scrittura e rievocando il legame della Lispector con l’Italia e Napoli, dove visse negli anni ’40. Dopo la pubblicazione del suo primo romanzo ‘Perto do coracao selvagem‘ (‘Vicino al cuore selvaggio’, 1943), a soli 23 anni, Clarice Lispector (1920-1977) viene acclamata dalla critica come una delle voci emergenti della nuova narrativa brasiliana.

