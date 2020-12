Stefano De Martino e Fatima Trotta bloccati dalla Rai: la decisione spiazza (Di giovedì 10 dicembre 2020) Stefano De Martino e Fatima Trotta hanno ricevuto una brutta doccia fredda da parte della Rai, che ha scelto di metterli in standby, scatenando diverse reazioni da parte del pubblico del piccolo schermo. Stefano De Martino, da qualche tempo a questa parte, ha debuttato sul piccolo schermo nella veste di conduttore e non più di L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 10 dicembre 2020)Dehanno ricevuto una brutta doccia fredda da parte della Rai, che ha scelto di metterli in standby, scatenando diverse reazioni da parte del pubblico del piccolo schermo.De, da qualche tempo a questa parte, ha debuttato sul piccolo schermo nella veste di conduttore e non più di L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

zazoomblog : “È già finita con lei”. Stefano De Martino colpo di scena: la verità sbattuta in prima pagina. Ci sono le foto -… - zazoomblog : “Sospeso”. Brutte notizie per Stefano De Martino cosa è successo al tanto amato conduttore di Made in sud - #“Sosp… - zazoomblog : Stefano De Martino sospeso Made in Sud: non andrà in onda nel 2021 - #Stefano #Martino #sospeso #andrà - infoitcultura : Emma Marrone e Stefano De Martino: 'Giri immensi e poi ritornano' - zazoomblog : Stefano De Martino sospeso Made in Sud: non andrà in onda nel 2021 - #Stefano #Martino #sospeso #andrà -