Programmi TV di stasera, giovedì 10 dicembre 2020. Su Rete4 «Dritto e Rovescio»

Paolo Del Debbio

Rai1, ore 21.35: Wonder
Film di Stephen Chbosky del 2017, con Julia Roberts, Owen Wilson, Jacob Tremblay, Mandy Patinkin. Prodotto in Usa. Durata: 113 minuti.
Trama: Auggie Pullman ha undici anni, vuole diventare un astronauta e andare nello Spazio perché è convinto che lassù nessuno potrà obiettare sul suo aspetto; infatti a causa di una rara sindrome ha un aspetto molto "diverso". La sua famiglia è amorevole e lo coccola, ma per lui arriva il momento di frequentare la scuola media: niente sarà semplice.

Rai2, ore 21.20: F.B.I. - Replica
2×4 – Il colore della pelle: Dopo una sparatoria avvenuta in un locale frequentato in prevalenza da afroamericani, si scopre che il locale stesso aveva ricevuto, pochi giorni prima, delle minacce da parte di un gruppo di razzisti.

Rai2, ore 22.05: 9-1-1 - Replica
2×14 – A pezzi: Chimney è ancora a casa in convalescenza, Maddie è ...

