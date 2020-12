Paolo Rossi | Bergomi ricorda Pablito | “Io | Tardelli e quella chat Ci mancherà il suo sorriso”

Leggi su mediagol

(Di giovedì 10 dicembre 2020) "L'ho scritto nella nostrastamattina ho detto che ciil suo sorriso eche si è preso l'incarico di fare la corona di tutti noi metterà un riferimento al suo sorriso". Parola di Beppe. Il più giovane della squadra che trionfò in Spagna nel 1982, l'ex difensore dell'Inter e della Nazionale italiana hato e omaggiato, l'eroe di quel Mondiale, prematuramente scomparso nella notte all'età di 64 anni, sconfitto da un male incurabile."Quello dell'82 è un mondiale particolare, per le squadre affrontate, per i personaggi che lo hanno animato, a distanza di tanto tempo è nella memoria ancora viva degli italiani. Eè stato uno dei grandi protagonisti, tutti sino di lui in tutto il ...