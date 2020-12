Oggi in tv, tutta la programmazione di giovedì 10 dicembre (Di giovedì 10 dicembre 2020) Cosa ci aspetta Oggi in tv? Rai 1 propone il grande cinema internazionale, Rai 2 le serie tv più amate e Rai 3 lo show guidato da Massimo Ranieri. Su Canale 5 prosegue la saga di Harry Potter. Ma scopriamo insieme tutta la programmazione canale per canale. I programmi in onda sulla Rai Rai 1 presenta il film Wonder. Auggie Pullman è un ragazzino di 11 anni. Sogna di diventare un astronauta perché è convinto che lassù nessuno possa giudicarlo. Il piccolo protagonista infatti soffre di una rara malattia ed il suo aspetto è molto diverso da quello dei suoi coetanei. Tra bullismo e ipocrisia, Auggie dovrà trovare il modo di andare avanti, anche grazie al calore dei suoi genitori, interpretati da Julia Roberts e Owen Wilson. Un giovedì sera all’insegna dei telefilm più seguiti su Rai2. Alle 21.20, va in onda un ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 10 dicembre 2020) Cosa ci aspettain tv? Rai 1 propone il grande cinema internazionale, Rai 2 le serie tv più amate e Rai 3 lo show guidato da Massimo Ranieri. Su Canale 5 prosegue la saga di Harry Potter. Ma scopriamo insiemelacanale per canale. I programmi in onda sulla Rai Rai 1 presenta il film Wonder. Auggie Pullman è un ragazzino di 11 anni. Sogna di diventare un astronauta perché è convinto che lassù nessuno possa giudicarlo. Il piccolo protagonista infatti soffre di una rara malattia ed il suo aspetto è molto diverso da quello dei suoi coetanei. Tra bullismo e ipocrisia, Auggie dovrà trovare il modo di andare avanti, anche grazie al calore dei suoi genitori, interpretati da Julia Roberts e Owen Wilson. Unsera all’insegna dei telefilm più seguiti su Rai2. Alle 21.20, va in onda un ...

matteosalvinimi : ?? Su iniziativa della Lega con Lorenzo Viviani oggi a mezzogiorno nelle marinerie di tutta Italia sirene all’unison… - matteosalvinimi : ??Oggi alle 12 una iniziativa che abbiamo fermamente voluto: nelle marinerie di tutta Italia i pescherecci suonerann… - francescacheeks : Oggi è il #WorldAIDSDay, giornata mondiale contro l'AIDS. Quello che stiamo vivendo richiama quotidianamente tutta… - gazzettamantova : Strade chiuse e disagi a Sabbioneta e Marcaria I sindaci firmano le ordinanze, oltre 100 volontari in campo in tutt… - InterClubNW : RT @marifcinter: Condò: 'Oggi Conte ha palesato tutta la sua difficoltà, anche psicologica. Ora ha l'obbligo di vincere lo scudetto per con… -