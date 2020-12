L'uomo è a processo per maltrattamenti (Di venerdì 11 dicembre 2020) La promessa sposa ribelle vive a Lecce ed è perfettamente integrata nella comunità. Promessa sposa a 14 anni, ma si ribella perché innamorata di un compagno italiano su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 11 dicembre 2020) La promessa sposa ribelle vive a Lecce ed è perfettamente integrata nella comunità. Promessa sposa a 14 anni, ma si ribella perché innamorata di un compagno italiano su Notizie.it.

Una quattordicenne si è ribellata al padre poiché promessa sposa ad un uomo molto più grande di lei: era innamorata di un compagno di scuola.

Carabiniera vittima di revenge porn: "Mandami foto dove sei nuda o dirò tutto ai tuoi superiori"

Accade a Torino. L'uomo a processo dopo una lunga vessazione sulla giovane: si fingeva un collega. La carabiniera è stata obbligata a compiere atti sessuali contro la sua volontà ...

