Il cinese Jiuzhang dimostra la supremazia quantistica

(Di giovedì 10 dicembre 2020) In un articolo pubblicato sulla rivista Science, un team di ricercatori appartenenti a diverse istituzioni cinesi afferma di aver costruito un computer quantistico in grado di eseguire determinati calcoli quasi 100 trilioni di volte più velocemente del supercomputer più avanzato del mondo.

La supremazia quantistica è un termine che viene usato nella ricerca dei computer quantistici per indicare il raggiungimento di una velocità di calcolo tale per cui un supercomputer tradizionale impie ...