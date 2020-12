Gimbe: “Calo dati ma crollo tamponi. Si rischia tempesta perfetta per terza ondata” (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il monitoraggio settimanale della fondazione mostra una flessione dei nuovi casi (136.493 vs 165.879), a fronte di una riduzione drastica dei casi testati (551.068 vs 672.794) e di una sostanziale stabilità del rapporto positivi/casi testati (24,8% vs 24,7%). Il presidente Cartabellotta chiede prudenza: "Alla vigilia delle festività natalizie tutte le Regioni si avviano a diventare gialle, un colore che non deve essere letto come un via libera, ma impone il rispetto di regole severe per impedire assembramenti" Leggi su tg24.sky (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il monitoraggio settimanale della fondazione mostra una flessione dei nuovi casi (136.493 vs 165.879), a fronte di una riduzione drastica dei casi testati (551.068 vs 672.794) e di una sostanziale stabilità del rapporto positivi/casi testati (24,8% vs 24,7%). Il presidente Cartabellotta chiede prudenza: "Alla vigilia delle festività natalizie tutte le Regioni si avviano a diventare gialle, un colore che non deve essere letto come un via libera, ma impone il rispetto di regole severe per impedire assembramenti"

SkyTG24 : Gimbe: “Calo dati ma crollo tamponi. Si rischia tempesta perfetta per terza ondata” - PaoloBersani : RT @SkyTG24: Gimbe: “Calo dati ma crollo tamponi. Si rischia tempesta perfetta per terza ondata” - GIMBE : RT @SkyTG24: Gimbe: “Calo dati ma crollo tamponi. Si rischia tempesta perfetta per terza ondata” - GiovannaConfal5 : RT @SkyTG24: Gimbe: “Calo dati ma crollo tamponi. Si rischia tempesta perfetta per terza ondata” - SkyTG24 : Gimbe: “Calo dati ma crollo tamponi. Si rischia tempesta perfetta per terza ondata” -

Ultime Notizie dalla rete : Gimbe “Calo Fondazione Gimbe: nuovi casi in calo, ma crollano tamponi ...

Fondazione Gimbe: nuovi casi in calo, ma crollano tamponi (-18%) Tiscali.Notizie 39600. Crea Alert 45 minuti fa. Cronaca - Rallentano i nuovi casi di Coronavirus in Italia, ma crollano i tamponi: un crollo "ingiustificato" pari al 18,1% in meno rispetto alla settimana precedente. D'altra parte, gli ospedali sono ancora saturi, ...

GIMBE: “Numero tamponi diagnostici crollato alla vigilia ...

Stando ai dati raccolti dalla Fondazione GIMBE “ esaminando il periodo 23 aprile-10 giugno, il trend dei tamponi totali risulta in picchiata libera nelle ultime 2 settimane (complessivamente -12,6%)”, con il trend dei tamponi diagnostici che “è crollato del 20,7% in prossimità delle riaperture del 4 maggio, per poi risalire e precipitare nuovamente del 18,1% in vista delle riaperture del 3 giugno ”.

Coronavirus: Gimbe, calo tamponi 12,6% ultime due ...

Coronavirus: Gimbe, calo tamponi 12,6% ultime due settimane Duemila test in meno in Lombardia, Veneto e Campania

Fondazione Gimbe: nuovi casi in calo, ma crollano tamponi (-18%) Tiscali.Notizie 39600. Crea Alert 45 minuti fa. Cronaca - Rallentano i nuovi casi di Coronavirus in Italia, ma crollano i tamponi: un crollo "ingiustificato" pari al 18,1% in meno rispetto alla settimana precedente. D'altra parte, gli ospedali sono ancora saturi, ...Stando ai dati raccolti dalla Fondazione GIMBE “ esaminando il periodo 23 aprile-10 giugno, il trend dei tamponi totali risulta in picchiata libera nelle ultime 2 settimane (complessivamente -12,6%)”, con il trend dei tamponi diagnostici che “è crollato del 20,7% in prossimità delle riaperture del 4 maggio, per poi risalire e precipitare nuovamente del 18,1% in vista delle riaperture del 3 giugno ”.Coronavirus: Gimbe, calo tamponi 12,6% ultime due settimane Duemila test in meno in Lombardia, Veneto e Campania