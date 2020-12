Cosa succede nella stanza degli abbracci (Di giovedì 10 dicembre 2020) Una parete in plastica trasparente, elastica e sottile ma robusta, con annesse 'maniche' da indossare per abbracciare accarezzare o stringere le mani degli anziani ospiti della struttura: sono le caratteristiche principali della "stanza degli abbracci". Gli incontri tra gli anziani e i loro familiari si possono svolgere in condizioni di sicurezza sanitaria, grazie a stanze apposite, progettate seguendo le norme di sicurezza anti-Covid e con caratteristiche di accoglienza, nelle pertinenze delle strutture, ma non nelle aree frequentate da tutti gli ospiti. nella casa di riposo "Anna Maria" di Ivrea è stata allestita una stanza gonfiabile degli abbracci. Si tratta di una struttura mobile dove, in totale sicurezza, gli ospiti possono abbracciare i propri parenti. L'iniziativa è stata ... Leggi su agi (Di giovedì 10 dicembre 2020) Una parete in plastica trasparente, elastica e sottile ma robusta, con annesse 'maniche' da indossare per abbracciare accarezzare o stringere le manianziani ospiti della struttura: sono le caratteristiche principali della "abbracci". Gli incontri tra gli anziani e i loro familiari si possono svolgere in condizioni di sicurezza sanitaria, grazie a stanze apposite, progettate seguendo le norme di sicurezza anti-Covid e con caratteristiche di accoglienza, nelle pertinenze delle strutture, ma non nelle aree frequentate da tutti gli ospiti.casa di riposo "Anna Maria" di Ivrea è stata allestita unagonfiabileabbracci. Si tratta di una struttura mobile dove, in totale sicurezza, gli ospiti possono abbracciare i propri parenti. L'iniziativa è stata ...

Cosa succede nella stanza degli abbracci

Una parete in plastica trasparente, elastica e sottile ma robusta, con annesse 'maniche' da indossare per abbracciare accarezzare o stringere le mani degli anziani ospiti della struttura: sono le ...

Contagi nelle Rsa: cosa sta succedendo a Santa Colomba?

“A distanza di soli pochi mesi dallo tsunami che ha travolto Santa Colomba durante la prima fase della pandemia, per i numerosi contagi che si erano verificati all’interno, oggi nuovamente sono balzat ...

