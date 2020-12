Serie A, corsa Scudetto: Milan ma non solo. Tutte le protagoniste (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Gli equilibri nella classifica di Serie A vanno, di giornata in giornata, sempre più consolidandosi. Questo primo scampolo di campionato ha messo sotto i riflettori il Milan di Stefano Pioli che, dopo l’exploit della seconda parte dell’ultima stagione, sta continuando a vincere, a macinare punti pesanti ed è intenzionato seriamente a recitare la parte della formazione protagonista sino al termine del torneo. Con uno Zlatan Ibrahimovi? autentico leader in campo e fuori (già dieci gol in sei partite per lo svedese nella nuova stagione di Serie A con il Milan), i rossoneri hanno subito conquistato il primato della classifica e ipotecato un posto in prima fila nella lotta Scudetto. Ma la corsa per la vetta della Serie A vede coinvolte quest’anno tante altre realtà. È il ... Leggi su sportface (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Gli equilibri nella classifica diA vanno, di giornata in giornata, sempre più consolidandosi. Questo primo scampolo di campionato ha messo sotto i riflettori ildi Stefano Pioli che, dopo l’exploit della seconda parte dell’ultima stagione, sta continuando a vincere, a macinare punti pesanti ed è intenzionato seriamente a recitare la parte della formazione protagonista sino al termine del torneo. Con uno Zlatan Ibrahimovi? autentico leader in campo e fuori (già dieci gol in sei partite per lo svedese nella nuova stagione diA con il), i rossoneri hanno subito conquistato il primato della classifica e ipotecato un posto in prima fila nella lotta. Ma laper la vetta dellaA vede coinvolte quest’anno tante altre realtà. È il ...

L'assemblea di Lega Serie B ha confermato il format a 20 squadre e l'introduzione del Var dalla stagione 2021/22.

La Lavagnese supera 3-2 il Saluzzo al termine di una partita molto emozionante e aperta fino all'ultimo a qualsiasi esito: i bianconeri, passati in vantaggio nel corso della prima frazione con le reti ...

