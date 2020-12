Renzi e Boschi pronti a far cadere il Governo dopo la decisione di istituire una task force per il Recovery (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Alessandro Nunziati Scontro tra Giuseppe Conte e Matteo Renzi, che minaccia una crisi di Governo e la fuoriuscita di Italia Viva dall’esecutivo. A creare tensioni tra i due leader è l’idea di istituire una task force che gestisca i fondi europei del Recovery. Lo scenario che si profila all’orizzonte è un Conte ter “senza di noi, ma la vedo dura che i fuoriusciti di Forza Italia gli diano una mano. O si arriva a un Governo tecnico, con Mario Draghi o chi per lui. Oppure non lo sapremo mai, perché Giuseppe Conte decide di fermarsi prima. Lui, perché io stavolta non mi fermo”, ha dichiarato lo stesso Matteo Renzi, come riporta il Corriere della Sera. La minaccia di Renzi a Conte: “Ministri Iv pronti a ... Leggi su improntaunika (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Alessandro Nunziati Scontro tra Giuseppe Conte e Matteo, che minaccia una crisi die la fuoriuscita di Italia Viva dall’esecutivo. A creare tensioni tra i due leader è l’idea diunache gestisca i fondi europei del. Lo scenario che si profila all’orizzonte è un Conte ter “senza di noi, ma la vedo dura che i fuoriusciti di Forza Italia gli diano una mano. O si arriva a untecnico, con Mario Draghi o chi per lui. Oppure non lo sapremo mai, perché Giuseppe Conte decide di fermarsi prima. Lui, perché io stavolta non mi fermo”, ha dichiarato lo stesso Matteo, come riporta il Corriere della Sera. La minaccia dia Conte: “Ministri Iva ...

