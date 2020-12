Protocollo d' intesa Enel Green Power e Nextchem per impianto idrogeno verde in Usa

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Rom, 9 dic. (Adnkronos) -, attraverso la controllata nordamericanaNorth America, Inc. (Egpna), e Maire Tecnimont, attraverso la controllatadedicata alle tecnologie per la transizione energetica, hanno firmato oggi und'per favorire la produzione ditramite elettrolisi negli Stati Uniti., che ha una solida esperienza nella commercializzazione di progetti, un'ampia pipeline di sviluppo e un'importante presenza operativa nel campo delle rinnovabili negli Stati Uniti, utilizzerà la tecnologia per l'die la sua competenza in campo ingegneristico per far ...