Natale 2020, Iss: “Aprite le finestre una volta all’ora per 10 minuti” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Da parte dell’Istituto Superiore di Sanità giunge un suggerimento per ridurre al massimo i rischi durante gli incontri a casa di Natale 2020. Cosa fare per fare si che Natale 2020 si svolga senza problemi? Ci sono alcune misure di sicurezza che possiamo e dobbiamo intraprendere per fare in modo di ridurre i rischi. Oltre L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Da parte dell’Istituto Superiore di Sanità giunge un suggerimento per ridurre al massimo i rischi durante gli incontri a casa di. Cosa fare per fare si chesi svolga senza problemi? Ci sono alcune misure di sicurezza che possiamo e dobbiamo intraprendere per fare in modo di ridurre i rischi. Oltre L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

fattoquotidiano : Libia, i pescatori di Mazara del Vallo da cento giorni in stato di fermo. I familiari: “Il governo li riporti indie… - fattoquotidiano : Lombardia, il governatore Fontana: “Provvedimenti folli per Natale. D’accordo con chi non rispetterà le regole” - fattoquotidiano : Coronavirus, “Merkel vuole lockdown duro in Germania dopo Natale”. Stop ai collegamenti ferroviari tra Svizzera e I… - LuciaAgostini2 : RT @Animal_Genocide: Sedegliano, Friuli-Venezia-Giulia: I ladri entrano in casa, feriscono e portano via il cane. Il bimbo scrive a Babbo N… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Germania, record di morti: 590 in un giorno. E Merkel fa un appello per la stretta a Natale: “Questi decessi sono un p… -

Ultime Notizie dalla rete : Natale 2020 Il video-simbolo del Natale 2020 e della ripresa: quel coro che commuove tra speranza e resilienza Il Messaggero Cagliari, Natale in sicurezza nelle vie del centro tra luminarie, beneficenza e l’Ape calessino tour

Mascherine e distanziamento fisico non scalfiscono l'intesa tra il Comune di Cagliari, i commercianti e l'associazionismo cittadino.

Boeing nomina il nuovo Managing Director per il Sud Europa

Boeing ha nominato Angela Natale come nuovo Managing Director per il Sud Europa, incarico che ricoprirà a partire da gennaio 2021. Sostituisce Antonio De Palmas, che ha lasciato l’azienda nel luglio ...

Mascherine e distanziamento fisico non scalfiscono l'intesa tra il Comune di Cagliari, i commercianti e l'associazionismo cittadino.Boeing ha nominato Angela Natale come nuovo Managing Director per il Sud Europa, incarico che ricoprirà a partire da gennaio 2021. Sostituisce Antonio De Palmas, che ha lasciato l’azienda nel luglio ...