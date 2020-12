Mes, qual è il senso di tutta questa discussione politica? (Di mercoledì 9 dicembre 2020) I voti sulla riforma del Mes, oggi, in Parlamento ci saranno, grazie alla pazienza responsabile del Pd e alla, almeno parziale, svolta del M5stelle. Ci saranno pure i voti di un certo numero di esponenti di Forza Italia, tra cui Renato Brunetta che ieri scriveva: «La tanto attesa e discussa riforma del Trattato Mes è senza dubbio un’ottima notizia. Lo strumento del ‘backstop’ serve ad evitare ciò che era accaduto tra il 2010 ed il 2012, quando l’incapacità europea di gestire la crisi di un (piccolo) Stato sovrano, la Grecia, ha rischiato attraverso il contagio del sistema bancario, di far deragliare la seconda più importante valuta del mondo, con conseguenze facilmente immaginabili. L’anticipo dello strumento - prosegue Brunetta - è oltremodo importante per un sistema bancario alle prese con quella che sarà una difficile uscita dalla crisi da pandemia, crisi che sta riempiendo ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 9 dicembre 2020) I voti sulla riforma del Mes, oggi, in Parlamento ci saranno, grazie alla pazienza responsabile del Pd e alla, almeno parziale, svolta del M5stelle. Ci saranno pure i voti di un certo numero di esponenti di Forza Italia, tra cui Renato Brunetta che ieri scriveva: «La tanto attesa e discussa riforma del Trattato Mes è senza dubbio un’ottima notizia. Lo strumento del ‘backstop’ serve ad evitare ciò che era accaduto tra il 2010 ed il 2012, quando l’incapacità europea di gestire la crisi di un (piccolo) Stato sovrano, la Grecia, ha rischiato attraverso il contagio del sistema bancario, di far deragliare la seconda più importante valuta del mondo, con conseguenze facilmente immaginabili. L’anticipo dello strumento - prosegue Brunetta - è oltremodo importante per un sistema bancario alle prese con quella che sarà una difficile uscita dalla crisi da pandemia, crisi che sta riempiendo ...

